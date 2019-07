MILAN KEITA INTER / Correa è il principale obiettivo del Milan: la trattativa con l'Atletico Madrid va avanti e regna l'ottimismo in casa rossonera ma comunque il trio Maldini-Boban-Massara valuta anche eventuali piste alternative.

L'ultimo nome accostato alla squadra diè quello di Keita Balde: come riferisce 'Sky', quello dell'ex Inter - tornato aldopo il mancato riscatto - rappresenta al momento soltanto un'idea ma non è stata ancora aperta una trattativa. La scorsa stagioneha dovuto fare i conti con vari problemi fisici ed è riuscito a racimolare appena mille minuti in trenta partite complessive, realizzando cinque reti. Attualmente sul senegalese c'è l'interesse di Fiorentina e Valencia, mentre il Monaco non ha intenzione di puntare su di lui.