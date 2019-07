EUROPA LEAGUE TORINO DEBRECEN BELOTTI / Comincia col piede giusto l'avventura del Torino nei preliminari di Europa League. Nell'andata del secondo turno, la squadra di Mazzarri si impone per 3-0 sugli ungheresi per Debrecen, garantendosi un buon vantaggio in vista del ritorno.

Sbloccaal 20', su calcio di rigore, poial 42', su grave incertezza del portiere ospite. Magiari quasi mai pericolosi, nella ripresava due volte vicino al tris, in un'occasione colpendo anche il palo dopo deviazione dell'estremo difensore avversario. Tris che arriva nel recupero, al 93', con il subentrato. Tra sette giorni la gara di ritorno.