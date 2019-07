MILAN THEO HERNANDEZ / Nessuna frattura ma necessità di ulteriori approfondimenti: questo il bollettino medico per Theo Hernandez, terzino del Milan che si è infortunato nel corso dell'amichevole contro il Bayern Monaco.

Gli esami cui si è sottoposto l'ex Real Madrid hanno escluso fratture, evidenziando una distorsione tibio-tarsica destra da trauma di gioco in partita. Per il calciatore è previsto il rientro in Italia nelle prossime ore: una volta rientrato a Milano, Theo Hernandez effettuerà nuovi esami diagnostici che chiarirannno entità dell'infortunio e tempi di recupero. Lo spagnolo è finora forse il fiore all'occhiello della campagna trasferimenti della società rossonera e il suo infortunio è una tegola non di poco conto per