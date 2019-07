JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM / Quattro giorni di vacanze di meno, per prendersi la Juventus o dirle defintiivamente addio: Paulo Dybala avrebbe deciso di tornare in anticipo dalle ferie e rimettersi al lavoro il 1 agosto invece del 5.

Ha fretta la Joya, fretta di conoscere il nuovo corsoma soprattutto il suo futuro: resta o va via?ha più volte ribadito di aver fiducia nell'argentino: lo vede come falso nove, alla, ma anche come trequartista in un ipotetico 4-3-1-2, ma il campo poi dovrà dare la risposta definitiva. Quella che Dybala si aspetta anche dalla Juventus: come riferisce 'gazzetta.it', anche per questo l'exha deciso di rientrare in anticipo e parlare cone il nuovo allenatore. C'è ilsullo sfondo, con Pochettino pronto ad un'offerta da 80 milioni di euro per fare della Joya il sostituto ideale di