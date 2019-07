INTER MIRANDA SUNING / Per Miranda di spazio all'Inter non ce n'è: l'arrivo di Godin e in panchina di Conte sembrano aver posto la parola fine all'esperienza in nerazurro del centrale brasiliano, ex Atletico Madrid.

Per lui si è parlato di un interesse delma ora sarebbe spuntata un'altra destinazione: come riferisce 'Sky', infatti, Miranda potrebbe lasciare l'Inter ma non la famiglia Suning. Per lui l'ipotesi, altra squadra di proprietà del gruppo cinese, che potrebbe abbracciare il 34enne. Giornate decisive per il brasiliano con la riflessione in corso per decidere il suo futuro: l'Inter sembra essere il passato per Miranda,il possibile futuro, ancora da scrivere.