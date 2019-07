JUVENTUS LAZIO SUPERCOPPA / Juventus-Lazio, Supercoppa Italiana, si giocherà in Arabia Saudita come da contratto. Lo ha dichiarato l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a 'Radio 24'.

"C'è un contratto firmato e noi li onoriamo - ha spiegato - C'è una sola possibilità e cioè che siano Juve e Lazio, squadre interessate, ad addurre legittimi argomenti per non rispettare il contratto. Al momento, non è successo".