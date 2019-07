SPAL SCHIATTARELLA / "S.P.A.L. srl comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Pasquale Schiattarella": con questo comunicato la società estense ufficializza la fine del contratto con il centrocampista, classe 1987.

Il 32enne, nato a Mugnano di Napoli, era alladal 2016: con la società di Ferrara ha vissuto la promozione nel massimo campionato ed ha collezionato in totale 98 presenze realizzando anche quattro reti. Per il calciatore possibile futuro al: per lui si parla, infatti, di un approdo alla corte di Pippo Inzaghi cui la società sannita ha affidato il compito di riportare i giallorossi in Serie A.