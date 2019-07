UDINESE NESTOROVSKI / Se ne parlava da settimane, ora è arrivato il momento di formalizzare l'affare: svincolatosi dal Palermo, Nestorovski è pronto a diventare un calciatore dell'Udinese.

L'attaccante macedone è atteso in ritiro tra stasera e domani, poi sarà la volta di visite mediche e firma: per lui è pronto un contratto triennale. Arrivato in Italia nel 2016, 29 anni compiuti, l'attaccante nel nostro Paese ha realizzato quaranta gol in tutte le competizioni con la maglia rosanero. Ora il trasferimento all'Udinese dove il bomber di Prilep spera di rimpinguare ancora il suo bottino.