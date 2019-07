TORINO CAIRO / Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato prima della gara contro il Debrecen, soffermandosi anche sul mercato. Prima le emozioni alla vigilia del ritorno europeo: "Una bella sensazione, c'è emozione perché è un ritorno in Europa League preparato molto velocemente. C'è molta concentrazione poi i nostri tifosi stanno già facendo un tifo incredibile. Cerchiamo di fare bene per avvicinarci all'obiettivo"

SALTO DI QUALITA' - "Direi che adesso non è importante a quanto fatto ma a quello che dobbiamo fare oggi.

Prima direi quello che faremo, iniziamo con il fare bene questa partita molto importante. Ora dobbiamo essere concentrati qui: conta il futuro, non il passato".

PUNTO DI ARRIVO - "Abbiamo detto tanti no, tante richieste più delle 9 di cui ho parlato. L'obiettivo era tenere la squadra dello scorso anno per poi fare qualcosa al momento giusto: non era oggi il giorno in cui schierare la ciliegina".

RINNOVO LYANCO - "Siamo molto vicini, c'è accordo su tutto. Anche lui era molto richiesto, ha fatto grandi prestazioni anche con la Nazionale olimpica che ha vinto da capitano".

CILIEGINA - "Sicuramente l'obiettivo è farla arrivare ad agosto".