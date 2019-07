CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Mauro Icardi di nuovo in Argentina con la maglia del Boca Juniors: è l'indiscrezione che arriva dall'Argentina, con 'Fox Sports' che parla di un sondaggio del club sudamericano per l'attaccante in uscita dall'Inter. Un semplice contatto che non ha portato però ad intavolare una trattativa: l'Inter non cede il calciatore in prestito e lo stesso Icardi non avrebbe intezione di lasciare per il momento l'Europa.

Per l'ex capitano nerazzurro la situazione è al momento in stand-by con il muro contro muro tra il calciatore e la società che non sta portando a svolte: laresta in attesa, dovendo anche provvedere alle uscite (Higuain su tutte), così come il Napoli che oggi ha incontrato gli agenti di Pepe . I bianconeri restano la destinazione preferita dal calciatore ma intanto il tempo passa e agosto si sta avvicinando: saranno le prossime settimane decisive per il futuro di Icardi.