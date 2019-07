BOCA JUNIORS DE ROSSI / Daniele De Rossi è sbarcato a Buenos Aires ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors.

Il centrocampista romano doveva essere presentato domani alla stampa, ma la presentazione, come sottolinea 'Sky Sport', è slittata a lunedì. Il motivo? L'assenza del presidente argentino. Il numero uno degli 'Xeneizes' ha infatti voluto ad ogni modo essere presente e per questo motivo il giocatore sarà presentato lunedì. All'evento, oltre ad Angelici, ci sarà anche il direttore sportivo, che ha voluto fortemente l'amico De Rossi in gialloblù.