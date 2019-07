CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ PEPE / Mattinata intensa, per usare un eufemismo, quella vissuta in Val di Sole. Da ieri pomeriggio si notava un certo fermento tra gli addetti ai lavori: qualcosa si muoveva, c’era un arrivo in programma. Dalla Spagna giungevano notizie importanti sulla trattativa per James Rodriguez, più viva che mai, e alcuni movimenti ‘sospetti’ di Jorge Mendes presagivano un blitz imminente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oggi le sensazioni sono diventate fatti: intorno alle 14 era atteso un elicottero, che è arrivato puntalissimo. Peccato, però, che al suo interno non ci fosse il super-agente portoghese, ma i rappresentanti di Pépé: un arrivo inatteso che ha riacceso i rumors sull’ivoriano. Affare complesso, ma che De Laurentiis vuole provare a realizzare e il summit di oggi, durato circa tre ore, lo dimostra. L’accordo col Lilla è vicino (60 milioni di euro più il cartellino di Ounas, che andrebbe convinto ad accettare la nuova destinazione), mentre manca quello col calciatore.

La richiesta dell’entourage è stata di 5 milioni di euro netti, più altri 5 di commissione: il Napoli, per ora, la reputa eccessiva, ma ci lavorerà.

Addio a James Rodriguez, quindi? Non ancora: i movimenti di Jorge Mendes in queste ore restano ambigui (AS, in mattinata e poi Marca, nel pomeriggio, lo hanno descritto in Italia e al lavoro con i partenopei) e Carlo Ancelotti ci ha rimesso la faccia per definire l’affare ancora possibile. “James? Il Real vuole cederlo e noi vogliamo comprarlo: la trattativa è aperta”, ha detto il mister in conferenza stampa, proprio mentre il suo presidente colloquiava con Samir Khiat e soci.

La concorrenza dell’Atletico resta un rischio reale, ma le due anime dei colchoneros (quella capeggiata da Simeone spinge per l’acquisto del cafetero, gran parte della dirigenza preferirebbe Eriksen) lasciano aperto uno spiraglio importante. La promessa di James ad Ancelotti, descritta da Calciomercato.it a inizio giugno, non ha una data di scadenza, ma se nei prossimi giorni l’impasse dovesse continuare bisognerà fare attenzione ai movimenti in Premier e, in particolar modo, al futuro di Pogba e dello stesso Eriksen. Le richieste del Real Madrid e i movimenti dell’Atletico dipenderanno proprio da questi due calciatori.

Mirko Calemme - Ciro Troise