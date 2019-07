MILAN ANDRE SILVA OLYMPIQUE MARSIGLIA / In casa Milan continua a tenere banco la questione legata ad Andre Silva. Il passaggio dell'attaccante portoghese al Monaco sembrava ormai cosa fatta, ma la trattativa è saltata. E ora un'altra pretendente potrebbe abbandonare la pista che porta al centravanti lusitano. Sul giocatore infatti ha mostrato interesse anche l'Olympique Marsiglia, che però è ad un passo da Dario Benedetto.

Difficile dunque ipotizzare che i marsigliesi possano decidere di investire su un altro attaccante: un'altra pretendente dunque potrebbe sfumare. Quale futuro dunque per Andre Silva? Non è escluso che Mendes possa mettersi all'opera per portare il proprio assistito in Inghilterra, magari in quel Wolverhampton che segue con attenzione anche Patrick Cutrone. La non cessione di Silva non dovrebbe complicare troppo l'affare Correa, ma è indubbio che i 30 milioni richiesti sarebbero un'importante risorsa per le casse rossonere.