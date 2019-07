FIORENTINA BENEDETTO OLYMPIQUE MARSIGLIA / Sempra sempre più lontano da Firenze e sempre più vicino alla Francia il futuro di Dario Benedetto. Il 'Pipa' è infatti ad un passo dall'addio al Boca Juniors per accasarsi all'Olympique Marsiglia.

Lo rivela 'France Football', che sottolinea come il giocatore sarà in settimana in Francia per la firma sul contratto. Costo dell'operazione circa 16 milioni di euro. Benedetto è stato accostato alla Fiorentina, che è alla ricerca di un attaccante da regalare a Vincenzo Montella.