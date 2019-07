p>CALCIOMERCATO SPAL DI FRANCESCO SASSUOLO / Federicoesterno classe 1994 del, è pronto ad una nuova avventura in Serie A: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' laha trovato l'accordo definitivo con la dirigenza neroverde per il passaggio a Ferrara dell'ex Bologna. Domani Di Francesco sosterrà già le visite mediche con la nuova squadra per mettersi subito a disposizione di mister. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI