CALCIOMERCATO INTER EMPOLI MEROLA / Reduce dall'Europeo Under 19 con la Nazionale azzurra, Davide Merola, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter, è in attesa di una nuova sistemazione.

Per giorni e settimane il suo profilo è stato accostato in diverse trattative come possibile contropartita tecnica ma alla fine il giocatore è ancora di proprietà del club nerazzurro. Secondo quanto riportato da 'Empolichannel.it', ora Merola sarebbe finito anche nel mirino dell': primi sondaggi da parte del club toscano, retrocesso in Serie B, con l'agente Mino. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI