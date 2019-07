ARSENAL UFFICIALE SALIBA SAINT-ETIENNE / William Saliba è un nuovo difensore dell'Arsenal, ma resterà al Saint-Etienne in prestito.

Lo ha ufficialmente annunciato il club inglese, sottolineando l'acquisto del giovanissimo difensore francese, nato nel 2001, che resterà però in prestito per una stagione al club transalpino. I dettagli contrattuali non sono ancora stati resi noti, ma dalla stagione 2020-2021, Saliba tornerà a disposizione di Unai Emery per vestire la maglia della squadra londinese.