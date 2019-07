FOTO JUVENTUS MAGLIA / La Juventus ha svelato quest'oggi ufficialmente la seconda divisa per la prossima stagione. Presentazione in grande stile a Shanghai a cui hanno partecipato anche i calciatori bianconeri, con la squadra di Sarri impegnata in questi giorni nel Tour in Asia.

La nuova maglia con finiture e pantaloncini rossi è già acquistabile nei 'J Store' ufficiali, tra cui il nuovo punto vendita a Milano inaugurato qualche settimana fa. In vetrina fa bella mostra la numero 4 di Matthijs, colpo di mercato dei campioni d'Italia in questa sessione estiva.