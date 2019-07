p>CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED BRUNO FERNANDES / Brunoex centrocampista diesploso con la maglia delloè stato al centro di numerosi voci di mercato ma adesso il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In pole sembrava esserci il Manchester United ma il club inglese sembra aver cambiato i piani: secondo quanto riportato da 'Sky Sports UK', i 'Red Devils' si sono tirati indietro dalla corsa per il portoghese visto la cifra richiesta dallo Sporting. In più la situazione di mercato legata a Pogba blocca ancora l'affare.