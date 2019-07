p>CALCIOMERCATO UDINESE DE PAUL / Pierpaolo, responsabile dell'area tecnica dell', ai microfoni di 'Sky Sport' ha fatto il punto sulla situazione di mercato legata al futuro di Rodrigo: reduce dalla Copa America con la sua, il fantasista bianconero potrebbe cambiare squadra durante questa sessione estiva di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le parole del dirigente dell'Udinese: ''Non abbiamo necessità di fare plusvalenze ma se per un giocatore come De Paul arriva una grande squadra che accontenta noi e il giocatore, non possiamo di certo tenerlo con le catene, sarebbe controproducente. Però questo non è accaduto e io faccio il tifo perche’ resti con noi, abbiamo la possibilita’ di farlo rimanere grazie alla famiglia Pozzo. Ci sono stati degli interessamenti, ma finora le valutazioni fatte non sono state adeguate al suo valore: per noi non vale meno di 40-50 milioni".