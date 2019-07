CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO ERIKSEN / Non solo calciomercato in entrata in casa Juventus. Dopo aver reglato diversi colpi a Maurizio Sarri, la dirigenza bianconera ha ora bisogno di concretizzare alcune operazioni importanti in uscita. Nelle scorse ore, Fabio Paratici è volato in Inghilterra per parlare di Kean (Everton), Khedira (Wolverhampton) e Perin (Aston Villa), ma non solo.

Anche il futuro di Pauloresta in bilico con l'attaccante argentino che resta un obiettivo sensibile di. Il club londinese lo scorso 21 luglio ha affrontato i bianconeri in amichevole e secondo 'calciomercatoweb.it' non è escluso che si sia parlato anche di mercato.

Alla ricerca di un terzino destro dopo la cessione di Trippier all'Atletico Madrid, gli Spurs hanno inserito sul proprio taccuino anche il nome di Joao Cancelo, valutato 55-60 milioni di euro. Una valutazione abbastanza elevata, ma conunque inferiore a quella data dagli Spurs ad Eriksen, un giocatore che piace molto alla Juve e che potrebbe rientrare in un maxi affare, con l'aggiunta di un conguaglio economico a favore dei londinesi.