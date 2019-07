CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE ANCELOTTI/ Intervenuto in conferenza stampa da Dimaro, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli ha trattato alcuni argomenti di calciomercatofra cui anche l'incontro con gli agenti di Pepe: "Si li ho visti erano nel nostro albergo, come ho salutato tutti quelli che sono venuti, la settimana scorsa anche uno molto importante che si chiamava James (ride, ndr). La società è qui ed è normale che i procuratori vengano a Dimaro, in modo da valutare tutte le opzioni che si possono avere sul mercato".

Sul profilo del giocatore del Lille: "E' un giocatore al quale siamo interessati, poi ci sono delle trattative in corso e tutto può succedere".

Su altri obiettivi per il mercato in entrata: "Già i giocatori che sono arrivati hanno migliorato la qualità della rosa. Se dovessero esserci altre opportunità le valuteremo, abbiamo ancora un mese, non chiedetemi nomi perchè non li faccio. Abbiamo preso i profili che ci servivano".

Sulla possibile di cessione di Milik se dovesse arrivare Icardi: "Nessun giocatore al momento è sul mercato".

Su James Rodriguez: "Tutte le trattative sono aperte, c'è la volontà da parte del Real Madrid di lasciarlo andare e la volontà del Napoli di acquistarlo".