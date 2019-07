CALCIOMERCATO LECCE DAMIANI / Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è al lavoro per cercare di allestire una squadra in grado di ben figurare nella prossima stagione dopo il ritorno in Serie A.

Il club pugliese ha già chiuso importanti colpi, ne sogna altri: a confermarlo è lo stesso numero uno giallorosso.

Ecco le sue parole rilasciate al margine del suo arrivo nel ritiro della squadra: ''Certamente il lavoro per la costruzione dell’organico non e’ terminato. Il nostro direttore sportivo sta facendo un ottimo lavoro. Al di la’ dei nomi arriveranno giocatori funzionali al progetto. In questa nuova avventura nel massimo campionato cercheremo di proporre gioco, com’e’ nella filosofia del nostro allenatore, con tutte le difficolta’ che la serie A propone”.