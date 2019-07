CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED DEMBELE / Antonio Conte è stato chiaro nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa e si aspetta che nei prossimi giorni la dirigenza delll'Inter riesca a perfezionare qualche colpo in entrata per rafforzare la rosa nerazzurra. Su tutti c'è il destino di Romelu Lukaku da stabilire: l'attaccante belga del Manchester United ha già detto sì all'Inter ma i due club non hanno ancora trovato l'intesa giusta economica per chiudere l'affare.

Ci sarebbero però importanti novità dal fronte inglese. Secondo quanto riportato da 'Sky Sports UK', il Manchester United avrebbe già individuato il sostituto di Lukaku da portare all'Old Trafford: la dirigenza dei 'Red Devils' è pronta infatti a portare in Premier League Moussa Dembele, attaccante francese classe 1996 del Lione.