p>CALCIOMERCATO ARSENAL REAL MADRID CEBALLOS / Dopo essere stato oggetto di desiderio del, Dani, centrocampista spagnolo classe 1996, passa dalall'in prestito per una stagione: i due club hanno ufficializzato l'accordo pochi minuti fa attraverso due comunicati.

Confermate le informazioni raccolte da 'Calciomercato.it', l’interesse del Milan per Ceballos è stato concreto e lo stesso Maldini ne ha parlato con il Real Madrid nel summit che si è tenuto qualche settimana fa che è servito per gettare le basi per il trasferimento in Italia di Theo Hernandez. Alla fine a spuntarla è stata la volontà di Ceballos e la volontà dello spagnolo di giocare una competizione europea.