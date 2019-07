FOTO e VIDEO CM.IT - Calciomercato Napoli, gli agenti di Pepe sbarcano a Dimaro

CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE / Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la ricerca di un attaccante importante in casa Napoli.

Nel primo pomeriggio, infatti, è atterrato a Dimaro l'elicottero che trasportava gli agenti di Nicolas, obiettivo caldissimo in casa azzurra viste le difficoltà riscontrate sul fronte James Rodriguez. Samire Michaelincontreranno ora la dirigenza partenopea per lavorare su una trattativa che dovrà fare i conti anche con l'elevate richieste del, fissate in 60 milioni di euro.