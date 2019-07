PSG INTER NEYMAR/ Nonostante le insistenti voci di calciomercato sul suo conto, Neymar ha raggiunto ieri i suoi compagni in Asia in occasione della tournèe estiva.

Il giocatore brasiliano però, stando a quanto riportato da 'ESPN Brasil', non dovrebbe essere presente in occasione della sfida di sabato fra il club francese e l'Inter. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Neymar dovrebbe essere in grado di scendere in campo per la sfida di martedì contro il Sydney, quando avrà qualche allenamento in più sulle gambe.