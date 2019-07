CALCIOTODAY.IT/ Nextmediaweb si arricchisce di un nuovo sito. Si tratta di Calciotoday.it, magazine online interamente dedicato al rettangolo verde ed alle sue vicende. Serie A, Serie B, Champions ed Europa League, leghe estere e notizie di mercato, Calciotoday.it sarà in grado di aggiornarvi costantemente su tutte le ultime notizie legate al Football.

Non solo, dalle news in tempo reale ai contenuti multimediali, con Calciotoday.it sarete al centro del vostro sport preferito. Inoltre, il nuovo magazine sarà disponibile sin da subito, nonostante l'apertura fosse prevista per settembre, in modo da fornire già da ora un servizio completo in merito al calciomercato ed ai primi impegni delle squadre di tutti i campionati.