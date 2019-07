BOLOGNA LAPPALAINEN MONTREAL IMPACT / Operazione in uscita per il Bologna di Joey Saputo. È infatti ufficiale la cessione del neo arrivato Lassi Lappalainen, che si trasferisce in prestito al Montreal Impact.

Questi i dettagli dell'affare resi noti dal club emiliano nel seguente comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Montreal Impact il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Lassi Lappalainen a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2019, con opzione per l’estensione del prestito fino al 30 giugno 2020 e in seguito fino al 31 dicembre 2020".