CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO / Il futuro di Joao Mario potrebbe essere in Francia, dato che è in corso una trattativa tra l'Inter e il Monaco che coinvolge anche i compagni Miranda e Dalbert oltre che la new entry Perisic.

Occhio, però, a una possibile permanenza del centrocampista in Serie A. Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, il portoghese in uscita dai nerazzurri è stato proposto da Jorge Mendes alla Lazio. Affare da non escludere, considerato che il potente agente è in eccellenti rapporti col ds biancoceleste Tare.