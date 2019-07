CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC MANCHESTER UNITED JUVENTUS / In una lunga intervista rilasciata a 'Leggo', Claudio Lotito torna a parlare di Sergej Milinkovic-Savic. Sono infatti giorni decisivi per il futuro del centrocampista serbo: "Che cosa sta succedendo con Milinkovic? Io creo un rapporto familiare. Se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera, sono pronto ad accontentarlo. L’obiettivo è entrare a far parte di quelle società che sono diventate un punto di riferimento in Europa e che oggi sono 12.

Ma è normale che un giocatore che dimostra di essere internazionale aspiri a giocare in un grandissimo club. Non siamo ancora arrivati a questa fase, ma se un calciatore dovesse venire da me in maniera figliale troverei ingiusto privarlo di questa opportunità e poi oggi avrei meno argomenti. Inoltre, se vuoi mantenere un clima armonico devi cercare di accontentare i giocatori". L'effetto domino con Manchester United e Juventus riguardante anche Pogba, però, è al momento rimandato