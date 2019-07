JUVENTUS GENTILE DE LIGT ICARDI CONTE MERCATO/ Dai giudizi su de Ligt e Sarri, al possibile arrivo di Icardi alla Juventus, il mercato e l'Inter targata Conte. Questi e altri temi contenuti nell'intervista rilasciata a Calciomercato.it da Claudio Gentile, difensore bianconero dal 1973 al 1984, campione del Mondo con la Nazionale a Spagna 82', e campione d'Europa da allenatore dell'Under 21.

Premesso che parliamo di calcio estivo, hai tratto qualche indicazione dalle prime due uscite della nuova Juventus, contro Manchester United e Inter?

"E' presto per dare un giudizio. I giocatori hanno le gambe ancora imballate, sono lenti. Tra qualche mese ne riparleremo".

Sarri però ha già individuato un problema tattico, dicendo che la squadra è passiva, difende all'indietro mentre la vorrebbe più alta. Sarà difficle per il neo tecnico trasferire ai giocatori la sua idea di calcio, opposta a quella di Allegri?

"Questo credo sia il problema più risolvibile. Sono invece curioso di vedere come Sarri riuscirà a gestire un organico composto da tutti titolari, o quasi.

Per la prima volta ha a disposizione una rosa così numerosa e di elevata qualità".

Credi che questo allenatore sia il profilo giusto per la Juventus?

"Lo diranno i risultati".

Di de Ligt si è parlato molto. Indubbiamente è l'uomo mercato. Qualcuno lo definisce già un top player. Il tuo giudizio?

"Tutti pensano che diventerà un grande campione, ma non c'è la certezza. Tanti sono stati considerati fenomeni poi si sono spenti. Dovrà confermare quanto fatto con l'Ajax e crescere ulteriormente. Per definirlo top player dobbiamo aspettare".

Capitolo Higuain. L'argentino resta nella lista dei probabili partenti, mentre il suo connazionale Icardi è l'obiettivo in entrata della Juventus. Se la decisione dipendesse da te, cosa faresti?

"Stimo Higuain come giocatore, ma preferisco Icardi senza alcun dubbio. E' un uomo da area, segna molto. Certo, dovrebbe risolvere i problemi fuori dal campo, legati alla moglie-agente".

In attesa degli sviluppi sul fronte del mercato, con Conte l'Inter lotterà per lo scudetto?

"Qualcosa di buono si è già visto ieri. Se arrivassero i giocatori che lui ha chiesto sicuramente l'Inter darebbe fastidio alla Juventus per il titolo. Da un certo punto di vista è auspicabile, così il campionato sarà più combattuto rispetto agli ultimi 8 anni. Conte ha già dimostrato il suo valore sulla panchina dei bianconeri, in Nazionale e al Chelsea. A me piace molto la sua fiolosofia di gioco".