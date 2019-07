p>ROMA DE ROSSI BOCA JUNIORS / Partito alle 21.45 da Fiumicino, pochi minuti fa Daniele De Rossi è atterrato a Buenos Aires. L'ex capitano giallorosso, come testimonia il video in basso di 'ESPN Argentina', ha ricevuto una super accoglienza da parte dei tifosi del, col quale in queste ore si legherà contrattualmente.