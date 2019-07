CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA PRADÈ MONTELLA / La Fiorentina torna a blindare con forza Federico Chiesa, stavolte tramite il direttore sportivo Daniele Pradè. Intervistato al termine dell'ultimo match di International Champions Cup contro il Benfica, il dirigente viola ha infatti ribadito: "Perché dite che la situazione non è ancora chiusa? C'è stata abbastanza chiarezza da parte sia del presidente Commisso che di Barone.

Chiesa è un giocatore che la società vuole tenere, è un ragazzo per bene, serio. Capisco quello che passa nella sua testa, ma deve anche capire quali sono le esigenze di una proprietà appena arrivata, che vuole far bene e partire da situazione certe".

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, Vincenzo Montella ha però ammesso: "Penso di avere un ottimo rapporto con lui, ma credo si stia indirizzando in un cammino e non è facile. Io devo interferire con i giocatori soltanto come allenatore". La pista Juventus resta dunque più aperta che mai. Sono giorni decisivi per il futuro di Federico Chiesa.