ROMA BEN YEDDER / A volte ritornano. Sarà almeno la terza volta che la Roma prova a prendere Wissam Ben Yedder, talentuoso attaccante del Siviglia. Era già successo nel 2015 e nel 2016, con Walter Sabatini direttore sportivo. Ma quest'anno - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - la strada sembra ancora più in salita e tortuosa, considerando la concorrenza anche internazionale per il classe '90.

Prima il Milan, poi lo United (insieme ad altre società della Premier) e adesso ilhanno provato infatti ad ingaggiare il franco-tunisino che, per lasciare il Siviglia, può usufruire della clausola di stabilità. La clausola permette ai calciatori over 25 che non rinnovano da almeno 3 anni di riscattare gli ultimi due di contratto e di lasciare il club.