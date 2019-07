CALCIOMERCATO JUVENTUS / 'London Calling' ed è un messaggio di mercato: Cina-Italia-Inghilterra il triangolo tinto di bianco e nero con Paratici gran cerimoniere. Missione inglese per il responsabile dell'area sportiva della Juventus, volato Oltremanica ieri per approfondire diversi affari in entrata e non solo: c'è il 'sogno' Pogba che il popolo bianconero continua a cullare, ma anche la possibile cessione di Dybala perché va bene che il mercato è il mondo dei sogni ma c'è sempre un bilancio da considerare e anche se ti chiami Juventus non puoi ignorarlo. Calciomercato.it offre il punto sulla Juventus con tutti i nomi in ballo in entrata e uscita per la missione inglese di Fabio Paratici: dall'affare Pogba alla possibile cessione di Dybala e poi Perin, Khedira, Kean, Cancelo e ancora Rose.

Calciomercato Juventus, da Pogba a Rose: obiettivi inglesi per Paratici

Si vola con destinazione Inghilterra, lì dove da due stagioni gioca Paul Pogba: cessione super realizzata nell'estate 2017 per la Juventus con oltre cento milioni incassati. Il cordone ombelicale però tra il centrocampista francese e i bianconeri non è mai stato rescisso completamente e così nel calciomercato Juventus il nome del 'Polpo' torna sistematicamente di moda. Questa potrebbe essere l'estate giusta per il grande ritorno con il campione del mondo che non ha nascosto la sua voglia di lasciare il Manchester United e i 'Red Devils' pronti ad ascoltare offerte importanti: l'affare si può fare ma serve una offerta a 8 zeri (oltre cento milioni di euro) senza dimenticare la concorrenza del Real Madrid. Florentino Perez ha speso già trecento milioni ma vuole il grande colpo a centrocampo e punta su Pogba: che siano blancos o bianconeri il discorso non cambia, serve prima cedere per far partire il grande assalto con la consapevolezza che ad inizio agosto chiude il calciomercato in Inghilterra. In entrata però non c'è solo il francese: Sarri cerca un esterno e gli occhi della Juventus sono caduti anche su Danny Rose.

Juventus, Paratici in Inghilterra per le cessioni: da Dybala a Kean

Ventotto anni, vicecampione d'Europa con il, il terzino ha una valutazione di circa venti milioni: anche in questo caso occorre battere la concorrenza di una big, il Psg nello specifico.

Per comprare serve (anche) cedere ed allora in Inghilterra gli affari di Paratici vanno in due sensi: il nome più importante è quello di Paulo Dybala. Sarri ha parlato della Joya come possibile falso nove o come trequartista ma la possibilità che vada via esiste. Il Manchester United ci sta facendo più di un pensierino, magari intavolando un'unica trattativa con Pogba, il Totteham pure ci potrerbbe provare: si parla di una valutazione di circa 90 milioni, cifra che potrebbe indurre la Juventus ha più di qualche riflessione. Riflessioni in corso anche a centrocampo: per Khedira e Matuidi il tempo a Torino sembrerebbe scaduto e per il tedesco c'è una idea Wolverhampton. Nome gettonato in Inghilterra anche quello di Kean: Arsenal, Everton e gli stessi Wolves sono sulle tracce del 19enne che potrebbe partire a fronte di un'offerta intorno ai 40 milioni di euro.

Potrebbe trovare spazio in Premier League anche Mattia Perin: rotta la trattativa con il Benfica, il portiere - attualmente fermo per infortunio - piace all'Aston Villa. E poi in uscita non è da dimenticare il nome di Cancelo: il portoghese sembrava ad un passo dal Manchester City poi la trattativa ha rallentato ma ora che per i Citizens il tempo stringe è il momento del dentro o fuori con Barcellona e Bayern Monaco alla finestra per il terzino. Infine, il neo-acquisto Demiral potrebbe rivelarsi un grande affare economico: anche lo United ci pensa e la valutazione è schizzata ad oltre 30 milioni di euro Nomi su nomi con l'Inghilterra che potrebbe presto diventare di 'casa' per il mercato della Juventus.