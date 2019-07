p>CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGUEZ MENDES / Il Napoli di Carlo Ancelotti non molla James Rodriguez: come raccontato su 'Calciomercato.it', nonostante la forte concorrenza dell'del 'Cholo', Aurelioè pronto a giocarsi ancora le sue carte per cercare di portare il talento colombiano dela Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La giornata di oggi è destinata ad essere cruciale e ad avere un peso decisivo nella trattativa: questo pomeriggio infatti a Dimaro, sede della ritiro del precampionato azzurro, è atteso il procuratore portoghese Jorge Mendes che incontrerà Aurelio De Laurentiis per cercare di trovare l'accordo decisivo per chiudere l'affare.

Cosa manca? Il Napoli da tempo ha incassato il sì di James Rodriguez, va trovato l'accordo con il Real Madrid: prestito con opzione di acquisto obbligatorio o trasferimento. Ancelotti appare fiducioso, gli azzurri vogliono superare la competizione dell'Atlético e oggi potrebbe essere il giorno decisivo.