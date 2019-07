p>CALCIOMERCATO BOLOGNA PULGAR / Erick, centrocampista cileno del, è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale della squadra rossoblu che nella seconda parte dello scorso campionato, sotto la guida di Sinisaè riuscita a salvarsi dopo una prima parte molto deludente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Pulgar ha rilasciato, al margine di un evento sportivo organizzato nello Estadio Nacional di Santiago, alcune dichiarazioni che hanno spaventato l'intero ambiente bolognese: ''Sono felice a Bologna, è una città bellissima. Vivo in Emilia da quattro anni e mi sono affezionato alle persone e all’ambiente, ma è giunto il momento di fare un passo avanti nella mia carriera per poter lottare per altri obiettivi”.