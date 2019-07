p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Nella nuovadi Maurizioci sarà spazio per Paulo? E' questa la domanda che da settimane perseguita gli addetti ai lavori, con la 'Joya' che è finito al centro di numerosi voci di mercato: dalal, passando anche per l'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Dybala non ha nessuna intenzione di lasciare Torino e il suo entourage ha fatto sapere che il numero 10 bianconero non sta valutando nessuna ipotesi di trasferimento. "Voglio solo la Juventus", ha detto l'attaccante argentino che tornerà in Italia la prossima settimana.