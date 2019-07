Inter, si riaccende la pista Rakitic: arriva l'apertura

INTER RAKITIC / "Gli anni passano per tutti". È bastata una frase secca del tecnico Ernesto Valverde per chiarire qualcosa che in realtà è nell'aria ormai da giorni: Ivan Rakitic è finito nella lista dei calciatori sacrificabili da parte dal Barcellona che ha dato il via ad un nuovo corso.

Accostato anche al Paris Saint-Germain nell'ambito della possibile, clamorosa operazione, il croato vorrebbe rimanere in blaugrana ma prende atto della decisione della società e dunque si sta cominciando a guardare attorno ascoltando le varie proposte sul tavolo.

Secondo il catalano 'Sport.es' l'Italia è un'opzione gradita e l'Inter, che da tempo segue l'evolversi della situazione, si sarebbe rimessa subito in moto attivando i contatti con l'entourage. L'input sarebbe arrivato anche dal tecnico Antonio Conte che avrebbe fatto il suo nome nella lista degli obiettivi.