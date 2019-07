Roma su Junior Moraes, confermata anticipazione CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA JUNIOR MORAES SHAKHTAR FONSECA - In attesa di capire quando si sbloccherà la trattativa con l'Inter per Edin Dzeko, la Roma sonda il mercato alla ricerca di un nuovo numero 9 in grado di sostituire il partente bosniaco. Il preferito resta sempre Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus e sul quale si sta lavorando da tempo.

Come alternativa, però, è spuntato un calciatore il tecnico giallorosso Pauloconosce bene: due giorni fa, la redazione di Calciomercato.it vi ha parlato dell' interesse per Junior Moraes , 32enne attaccante dello. Una indiscrezione che trova conferme in Brasile con 'Globoesporte', infatti, che parla di contatti recenti con l'entourage del calciatore. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Fonseca,ha realizzato ben 26 gol in stagione e il suo contratto in scadenza nel 2020 renderebbe l'affare non troppo oneroso per le casse capitoline. Un'opzione, dunque, da tenere in grande considerazione nel caso in cui dovesse fallire l'assalto al 'Pipita' Higuain.