CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONI CANCELO KEAN HIGUAIN / La Juventus prova a mettere il turbo per quanto riguarda le cessioni. Paratici è appena tornato in Italia dalla 'missione' in Inghilterra. Per la Premier League, il ds ha sulla lista d'uscita i vari Perin (Aston Villa), Kean (Everton), Khedira (Wolverhampton) e ovviamente Joao Cancelo per il quale è ancora viva la trattativa - da 50-60 milioni di euro - col Manchester City.

Occhio poi a Paulo Dybala, nel mirino delle big inglesi (United e Tottenham su tutti) e ae Blaise, dato che anche loro vantano qualche estimatore in Inghilterra.

In uscita dalla Juve, nonostante Sarri lo stia impiegando da titolare e lui abbia offerto prestazioni più che positive, c'è sempre Gonzalo Higuain. I bianconeri hanno un accordo con la Roma per il prestito con obbligo di riscatto, ma il 'Pipita' al momento non ne vuole sapere di andare via e trasferirsi nella Capitale. Un suo addio consentirebbe alla 'Vecchia Signora' di andare all'assalto di Icardi.