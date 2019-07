Inter, contatto per la cessione di Nainggolan in Serie A

INTER NAINGGOLAN / All'Inter servirebbe un nuovo centrocampista con caratteristiche simili alle sue, ma non ripartirà Radja Nainggolan che è fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte che lo ha detto e ribadito più volte.

Si cerca dunque una via d'uscita per il belga che ha proposte in Cina, ma gli si potrebbe aprire uno spiraglio per rimanere in Italia senza allontanarsi troppo da Milano. Secondo quanto riferisce 'La Repubblica' infatti, lastarebbe provando a sorpresa il colpo Nainggolan. Il presidentesogna un grande innesto, ma per far decollare l'affare i nerazzurri dovrebbero contribuire pagando parte dell'ingaggio, si legge.