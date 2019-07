Milan, la decisione del Psg su Donnarumma

MILAN DONNARUMMA / Ha perso progressivamente quota l'interessamento del Paris Saint-Germain nei confronti di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan era finito nel mirino dei parigini che, però, sono rimasti sempre distanti dalla valutazione da 50 milioni di euro stabilita dal club rossonero.

Troppi per il nuovo corso varato dache sembra quindi aver mollato l'estremo difensore milanista. Come scrive il quotidiano 'L'Equipe' infatti, il tecnico Thomasavrebbe fatto la sua scelta tra i pali chiarendo le gerarchie in porta che, dopo l'addio di Buffon, vedrannocome unico portiere titolare al quale andrà affiancato un estremo difensore di riserva, e non dunque da alternare.