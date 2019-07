Inter, nuova concorrente italiana per Dzeko?

INTER DZEKO / L'Inter ha ribadito al tecnico Antonio Conte che farà di tutto per accontentarlo mettendogli a disposizione la rosa ed i calciatori che ha richiesto. A partire dall'attacco, dove oltre Romelu Lukaku l'obiettivo caldo è Edin Dzeko per il quale come raccontato da Calciomercato.it sono giorni decisivi.

La dirigenza continua a lavorare per raggiungere un accordo con laed il rientro in Italia di Marotta ed Ausilio nelle prossime ore sarà decisivo in questo senso. Stando però a quanto riporta il 'Corriere dello Sport', vista la fase di apparente stallo nella trattativa anche in casasarebbe spuntata la clamorosa suggestione Dzeko. Un sussurro su un possibile interessamento, niente di più al momento, anche perché come detto l'Inter sta stringendo.