Sampdoria, si lavora allo scambio Ramirez-Pavon

CALCIOMERCATO SAMPDORIA RAMIREZ BOCA JUNIORS PAVON - Non solo De Rossi. Il Boca Juniors, che attende in queste ore l'ex centrocampista della Roma, ha concluso la cessione di Nandez al Cagliari, ma continua a lavorare con i club italiani per altri giocatori.

In particolare, con lasi sta discutendo di uno scambio, con probabile conguaglio a favore degli argentini, che vede coinvolti Gastone Cristian. Il trequartista uruguaiano è in uscita dalla Samp, visto che non rientra nei dettami tattici del nuovo allenatore Eusebio. E la società blucerchiata ha chiesto agli 'Xeneizes' l'esterno d'attacco Cristian Pavon: il Boca gradirerebbe avere in rosa Ramirez e da qui è nata l'idea di un possibile scambio tra i due. Si continua a discutere, la trattativa procede.