Fiorentina, Llorente-Rafinha: colpi internazionali per Montella

FIORENTINA LLORENTE RAFINHA / Nei giorni del caso Chiesa il cui futuro resta in bilico nonostante la ferma intenzione da parte della società di trattenerlo, la Fiorentina sta lavorando a diversi affari in entrata sondando anche il mercato internazionale.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' è sempre più concreto l'interessamento per Fernando, l'attaccante spagnolo 34enne svincolato dopo l'ultima avventura al, così come aumentano le voci anche su, l'ex Inter in uscita dal Barcellona sul quale però è forte anche il Valencia. Movimenti anche in porta, dove è aperta la caccia ad un nuovo estremo difensore.