Atalanta, 55 milioni per Zapata. E il rinnovo...

ATALANTA ZAPATA / La famiglia Percassi non immagina un'Atalanta da Champions League senza il suo bomber Duvan Zapata e per questo continua ad alzare il muro. Nei giorni scorsi, scrive 'La Gazzetta dello Sport', è andato in scena un incontro per portare avanti i discorsi sul rinnovo fino al 2023 sempre più vicino e che sarà ufficializzato dopo il riscatto del cartellino dalla Sampdoria (è arrivato in prestito biennale).

Mercato permettendo.

Sì perché i bergamaschi hanno tutta l'intenzione di blindarlo e fissano al momento il prezzo a quota 55 milioni di euro (che potrebbero anche non bastare), ma sanno che tanti grandi club sono alla ricerca di attaccanti di peso e la paura che possa arrivare da un momento all'altro un'offerta irrinunciabile è concreto. Dopo Napoli e WestHam, tra l'altro, Inter e AtleticoMadrid sono tornate a chiedere informazioni.