CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL ROMA MILAN FIORENTINA MANCHESTER UNITED ZENIT / Tutti pazzi per Demiral. Il difensore, acquistato recentemente dalla Juventus dal Sassuolo, sarebbe finito sul taccuino di diverse squadre italiane e straniere. Questo perché il turco potrebbe non trovare molto spazio quest'anno, data la presenza di de ligt. A seguire questa vicenda, secondo 'Tuttosport', ci sarebbero Roma, Milan e Fiorentina in Italia. I giallorossi potrebbero inserire il centrale all'interno dell'operazione Zaniolo mentre i toscani potrebbero accoglierlo in prestito.

I rossoneri invece sarebbero quelli più in difficoltà, in quanto non potrebbero arrivare alle cifre richieste dalla Vecchia Signora per lasciar partire il classe '98.

Demiral però piace anche all'estero. In prima fila sembrerebbe esserci il Manchester United, alla ricerca di un pilastro a cui affidare le chiavi della propria difesa. Anche lo Zenit si sarebbe mosso di recente per cercare di spuntarla per l'ex Sassuolo. La Juventus spera a questo punto in un'asta che potrebbe portare ad un'altra super plusvalenza con il centrale costato 18 milioni a inizio luglio, anche se il Ds Paratici vorrebbe in qualche modo mantenere il controllo del giocatore.