INTER LUKAKU DZEKO / L'amichevole persa ai rigori contro la Juventus ha dato comunque ottime indicazioni al tecnico dell'Inter Antonio Conte rimasto colpito anche dalla prova di Ivan Perisic nel nuovo ruolo di attaccante-seconda punta. Proprio in quel reparto però continua l'emergenza e l'urgenza di intervenire con rinforzi di spessore è sempre più evidente. Dopo il maxi-vertice di Nanchino andato in scena lunedì, allenatore e dirigenza si sono confrontati sul mercato più volte anche nei giorni successivi.

L'intenzione è quella di accontentare il mister facendo il possibile per assecondare le sue richieste ed in questo senso si registrano movimenti in queste ore.

Come riporta il 'Corriere dello Sport' infatti, l'agente Federico Pastorello che fa da intermediario nella trattativa per Romelu Lukaku è volato a Londra e sta lavorando ai fianchi del Manchester United per cercare di sbloccare la situazione. Il centravanti belga, intanto, continua a mandare segnali ai nerazzurri e anche oggi salterà la sfida con il Tottenham a Shanghai. Probabile che l'Inter faccia un altro tentativo inserendo Perisic come parziale contropartita, ma la via principale resta la cessione di Mauro Icardi per formulare un'offerta totalmente cash agli inglesi. Intanto nelle prossime ore Marotta ed Ausilio torneranno in Italia con l'obiettivo di chiudere quello che al momento resta l'attaccante più vicino, ovvero Edin Dzeko. Ieri il tecnico della Roma, Fonseca, gli ha affidato la fascia da capitano nell'amichevole contro il Gubbio come a voler dare un segnale all'Inter dell'importanza del bosniaco che viene valutato ancora 18 milioni di euro. Il giocatore però ha già un accordo e al più tardi a gennaio firmerà a zero per i nerazzurri che contano di accelerare immediatamente.